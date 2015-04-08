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محلب يلتقى وزراء التعاون الدولى والصناعة والثقافة عقب انتهاء اجتماع الحكومة

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محلب يلتقى وزراء التعاون الدولى والصناعة والثقافة عقب انتهاء اجتماع الحكومة محلب يلتقى وزراء التعاون الدولى والصناعة والثقافة عقب انتهاء اجتماع الحكومة
عقد المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء عقب انتهاء اجتماع الأسبوعى، اجتماعا مع وزراء التعاون الدولى والصناعة والثقافة والآثار لمناقشة عدد من القضايا المختلفة المتعلقة بالوزارات.

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على إعادة تخصيص مساحة 78386.5 فدان تعادل 329288720.7م2 بجهة وسط سيناء من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح محافظة شمال سيناء لاستخدامها فى إقامة منطقة صناعية عليها، تلبية للطلبات الاستثمارية المختلفة المقدمة فى هذا الشأن.

كما وافق مجلس الوزراء على تدبير مبلغ 400 مليون جنيه لاستكمال صرف تعويضات، ومواجهة أغراض تأمين المدنيين والمناطق الحدودية بمحافظة شمال سيناء.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء الموافق 25 إبريل لعام 2015.

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مصر 365

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