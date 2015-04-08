تحالف "عاصفة الحزم" يحذر إيران: المتعاونون مع الحوثيون سيلقون نفس المصير

أكد المتحدث باسم قوات التحالف العربى المشترك "عاصفة الحزم"، العميد ركن أحمد عسيرى، رداً على ما أثير مؤخراً حول تحرك سفن إيرانية بالمياه الدولية بباب المندب، إن التحالف لا يتدخل فى حركة السفن فى المياه الدولية، محذراً "سنرد على أى محاولة خارجية للاعتداء على اليمنيين، والإيرانيون المتعاونون مع الميلشيات فى اليمن سيلقون نفس مصير المتمردين".

وأشار المتحدث باسم قوات التحالف العربى المشترك "عاصفة الحزم" العميد ركن أحمد عسيرى خلال مؤتمر صحفى اليوم بالرياض، إلى إن التحالف يحتفظ بحق الرد على أى محاولة من إيران لتسليح الحوثيين، مشيراً إلى أن طهران لم تتقدم بأى طلب لإجلاء رعاياها من اليمن.

وشدد على أهمية إنهاء الانقلاب ليتمكن اليمن من محاربة القاعدة، مضيفاً "نؤكد على رغبتنا فى استمرار عمليات الإغاثة ولكن يصعب تأمينها حاليا على الأرض".

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