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رفع جلسة محاكمة 47 متهمًا بـ “اقتحام قسم التبين” لإصدار الحكم

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رفع جلسة محاكمة 47 متهمًا بـ “اقتحام قسم التبين” لإصدار الحكم رفع جلسة محاكمة 47 متهمًا بـ “اقتحام قسم التبين” لإصدار الحكم

ارشيفية

رفعت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة ، اليوم الاربعاء ، جلسة محاكمة 47 متهمًا منهم 34  متهماً محبوس ، و13 هارب بقضية ” إقتحام قسم التبين ” ، عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة ، لإصدار الحكم  .

وأسندت نيابة جنوب القاهرة بإشراف المستشار طارق أبو زيد، المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة للمتهمين ، بأمر الإحالة لعدد من التهم ، منها التجمهر ، والبلطجة ، والشروع فى قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين ، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ، ومحاولة تهريب المساجين ، وحيازة وإحراز اسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون . 

وتعقد  الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمى ، وعضوية المستشاريين عماد عطية ، وصفاء الدين أباظة ، وسكرتارية حمدى الشناوى.

 

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