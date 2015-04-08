رفع جلسة محاكمة 47 متهمًا بـ “اقتحام قسم التبين” لإصدار الحكم

رفعت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة ، اليوم الاربعاء ، جلسة محاكمة 47 متهمًا منهم 34 متهماً محبوس ، و13 هارب بقضية ” إقتحام قسم التبين ” ، عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة ، لإصدار الحكم .

وأسندت نيابة جنوب القاهرة بإشراف المستشار طارق أبو زيد، المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة للمتهمين ، بأمر الإحالة لعدد من التهم ، منها التجمهر ، والبلطجة ، والشروع فى قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين ، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ، ومحاولة تهريب المساجين ، وحيازة وإحراز اسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون .

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمى ، وعضوية المستشاريين عماد عطية ، وصفاء الدين أباظة ، وسكرتارية حمدى الشناوى.