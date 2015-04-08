أصحاب المخابز لمحافظ الاقصر: الأهالي عازفون عن شراء الخبز بسبب الإشاعات

عقد محافظ الأقصر محمد بدر اجتماعاً مع عدد من أصحاب المخابز ، لمناقشة شكواهم من عزوف الأهالى عن شراء الخبز ، بسبب الشائعات التى يتداولها البعض حول عدم صرف المواطن للخبز في حالة حصوله علي الدقيق نهائياً والعكس ، بالإضافة إلى قيام بعض تجار التموين وأصحاب المستودعات بتجميع بطاقات الصرف الخاصة بالأهالي.

ومن جانبه أكد وكيل وزارة التموين بالأقصر مدحت جعفر عدم صحة المعلومات المتداولة بين المواطنين والفهم المغلوط للمنظومة.

وشرح جعفر فكرة المنظومة التي تقوم على النظام الشهرى ، حيث حدد كل مواطن رغبته سواء دقيق او خبز بداية كل شهر ليختار بعدها ما يناسبه ويستمر في صرفه طوال الشهر وبإمكانه في الشهر التالى تغير رغبته سواء صرف خبز او دقيق ، فيما عرض أصحاب المخابز مقترحاً يضمن حصول المواطن علي الخبز والدقيق في نفس الشهر أسوة ببعض المحافظات التى تم تطبيق منظومة الخبز بها.