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أصحاب المخابز لمحافظ الاقصر: الأهالي عازفون عن شراء الخبز بسبب الإشاعات

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أصحاب المخابز لمحافظ الاقصر: الأهالي عازفون عن شراء الخبز بسبب الإشاعات أصحاب المخابز لمحافظ الاقصر: الأهالي عازفون عن شراء الخبز بسبب الإشاعات

محافظ الاقصر مع اصحاب المخابز

عقد  محافظ الأقصر محمد بدر اجتماعاً مع عدد من  أصحاب المخابز ، لمناقشة شكواهم من عزوف الأهالى عن شراء الخبز ،  بسبب الشائعات التى يتداولها البعض حول عدم صرف المواطن  للخبز في حالة حصوله علي  الدقيق نهائياً والعكس ، بالإضافة إلى قيام بعض تجار وأصحاب المستودعات بتجميع بطاقات الصرف الخاصة بالأهالي.

ومن جانبه أكد وكيل وزارة التموين بالأقصر مدحت جعفر  عدم صحة المعلومات المتداولة بين المواطنين والفهم المغلوط للمنظومة.

وشرح جعفر فكرة المنظومة التي تقوم على النظام الشهرى ، حيث حدد كل مواطن رغبته سواء دقيق او خبز بداية كل شهر ليختار بعدها ما يناسبه ويستمر في صرفه طوال الشهر وبإمكانه في الشهر التالى تغير رغبته سواء صرف خبز او دقيق ، فيما عرض أصحاب المخابز مقترحاً يضمن حصول المواطن علي الخبز والدقيق في نفس الشهر أسوة ببعض المحافظات التى تم تطبيق منظومة الخبز بها.

ومن جانبه طالب محافظ الأقصر وكيل وزارة التموين بتكثيف حملات التفتيش على أصحاب المستودعات والمخابز وتجار التموين وتشديد العقوبة عليهم فى حال ثبوت جمعهم للبطاقات التموينية من المواطنين ، مؤكداً أهمية دور الإعلام في توعية الاهالى وتعريفهم بمنظومة الخبز والتي هدفها الأول والأخير هو خدمة المواطن وتيسير حصوله على اقل حقوقه وهى رغيف الخبز​ .

 

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