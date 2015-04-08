أحمد كرارة يثبت أقدامه بين إياد نصار ورامي عياش

بدأ الفنان أحمد كرارة، شقيق الفنان أمير كرارة، بتثبيت قدميه في التمثيل، فبعد أن قدم الفيلم القصير فعل فاضح، بدأت أبواب الدراما، تفتح له ذراعيها، فقدم دوراً في مسلسل فرصة ثانية، الذي يعرض على قناة "أم بي سي" ويضم نخبة من نجوم الوطن العربي، منهم فراس سعيد، باميلا الكيك، وإليسا زغيب، خالد نجم، ومن السعودية: يعقوب الفرحان وغيرهم.

ومنه إلى مسلسل من الجاني من بطولة إياد نصار ومجموعة من النجوم منهم روجينا .

المسلسل مكوّن من 13 حلقة منفصلة، تناقش كل حلقة قضية مختلفة، وتدور أحداث العمل حول جرائم مختلفة، وحالياً انضم إلى أسرة مسلسل "أمير الليل"، الذي يقوم ببطولته للمرة الأولى رامي عياش، ونخبة من الممثلين اللبنانيين والعرب وهو من تأليف منى طايع، وإخراج فادي حداد، ويشرف على العمل ميلاد أبي رعد ومنتج منفذ مي أبي رعد، ومن المحتمل أن يخوض كرارة قريباً فيلماً سينمائياً، بهذا أثبت أحمد موهبته التمثيلية، وسيكون على خط شقيقه أمير، لاسيما وإنهما يتشابهان في الشكل والطلة، والسؤال هنا هل من الممكن أن نراهما في عمل واحد سوياً؟