عبدالعزيز جاسم بين "لندن دبي" و"النور"

انتهى الفنان القطري عبدالعزيز جاسم من تصوير مسلسل "النور"، وهو من تأليف حمد بدر، وإخراج جمعان الرويعي، وسيجسد عبدالعزيز من خلال هذا العمل الذي من المحتمل عرضه على قناة "الوطن" شخصية أب لأسرة تطغى عليها الحميمية مع زوجته وأبنائه، ولكن هذه الزوجة لا يعجبها هذا الحال، فيدخلون دائماً في صراعات كوميدية جميلة، وقد شارك في بطولة العمل عدة نجوم، منهم: هيا عبدالسلام، وحمد العماني، ونور، وصابرين ومحمد المنيع، وهو من إنتاج الفنان الكويتي باسم عبد الأمير.

كما يستكمل الجاسم حالياً عملاً آخر لم يتأكد رسمياً عنوانه، حيث يحمل عنواناً مؤقتاً هو "لندن دبي"، وتم تصوير 50% منه في لندن و50% منه في دبي لصالح قناة "دبي"، وهو من إنتاج أحمد الجسمي، ويحكي هذا العمل عن علاقة أب بأبنائه، وأن هذه العلاقة تتأثر عندما يقع أحد أبنائه في عشق ابنة صديقه، وتشتد الخلافات بينه وبين صديقه حتى تنتهي في نهاية المطاف نهاية جميلة، كما يناقش هذا العمل قضية زواج الشباب من الأجنبيات وسلبيات ذلك الأمر عليهم.

"لندن دبي" عمل من بطولة عدة نجوم، ومن أبرزهم: أحمد ايراج، وأحمد عبدالله، ورؤى الصبان، وليلى المقبالي، كما أنه من تأليف عيسى الحمد، وإخراج جمعان الرويعي.