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بالفيديو: ميشال أوباما ترقص من جديد

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الأربعاء 08-04-2015 14:52

يبدو أن السيدة الأمريكية الأولى Michelle Obama قد بدأت تعتاد على فكرة الرقص.

 

واحتفلت Michelle مع نجوم برنامج So You Think You Can Dance بمناسبة الأعياد، فاعتلت السيدة الأولى خشبة المسرح ورقصت على أنغام الأغنية التي اشتهرت حديثاً Uptown Funk باحترافية.

 

وتواجد في الحفل أكثر من 35 ألف شخص في الباحة الخلفية للبيت الأبيض تمايلوا على أنغام الأغنية وحركات زوجة الرئيس الأمريكي ونجوم البرنامج.

 

وبدوره، رحب الرئيس الأمريكي Barack Obama بالحضور وقال: "نحن مباركون للغاية لأن نحظى بهذا اليوم الرائع وأن يكون معنا الكثير من الأصدقاء في باحتنا الخلفية".

 

 

 

 

 

 

 

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