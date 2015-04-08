أخبار عاجلة

الأطباء: نخشى خصخصة المستشفيات الحكومية بسبب قانون التأمين الصحي -
فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار» -
بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي -
مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع إبراهيم حسن في مطار القاهرة قبل السفر لمواجهة فريق كمبالا سيتي -
مساء الأنوار: بعثة المصري تغادر القاهرة استعداداً لمواجهة كمبالا سيتي الأوغندي -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى -
سحر نصر: حريصون على أن تكون مصر جاذبة للاستثمار -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: الرئيس يبذل مجهود شاق يتابعه العالم كله والصحف العالمية تنقل ذلك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

بعد طلاقهما هكذا تخلّص علي نجم "الزهرة البيضاء" من ذكرى زوجته

Google+ Print
بعد طلاقهما هكذا تخلّص علي نجم "الزهرة البيضاء" من ذكرى زوجته بعد طلاقهما هكذا تخلّص علي نجم "الزهرة البيضاء" من ذكرى زوجته

الأربعاء 08-04-2015 19:34

قام الممثل التركي اسماعيل حاجي أوغلو الشهير بعلي في مسلسل "الزهرة البيضاء"، بإزالة وشم إسم زوجته السابقة الممثلة فالدان أتاسفير عن إصبعه، وهو وشم كان قد استخدمه كبديل عن دبلة الزواج، ووشمت زوجته السابقة فالدان إسمه أيضاً على إصبعها بدلاً من ارتدائهما دبل الخطوبة.
وكانتهذه الخطوة متوقعة إثر طلاقهما قبل شهر بجلسة واحدة في محكمة الأسرة في أنقرة، منهية علاقة زوجية دامت أربع سنوات ونصف.
وبعد طلاقه بثلاثة أسابيع، بدأ اسماعيل بالخروج بانتظام مع فتاة في الأماكن العامة، للتغلب على أزمة طلاقه المفاجئة لأصدقائه والمقربين منه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي