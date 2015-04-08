بعد طلاقهما هكذا تخلّص علي نجم "الزهرة البيضاء" من ذكرى زوجته

قام الممثل التركي اسماعيل حاجي أوغلو الشهير بعلي في مسلسل "الزهرة البيضاء"، بإزالة وشم إسم زوجته السابقة الممثلة فالدان أتاسفير عن إصبعه، وهو وشم كان قد استخدمه كبديل عن دبلة الزواج، ووشمت زوجته السابقة فالدان إسمه أيضاً على إصبعها بدلاً من ارتدائهما دبل الخطوبة.

وكانتهذه الخطوة متوقعة إثر طلاقهما قبل شهر بجلسة واحدة في محكمة الأسرة في أنقرة، منهية علاقة زوجية دامت أربع سنوات ونصف.

وبعد طلاقه بثلاثة أسابيع، بدأ اسماعيل بالخروج بانتظام مع فتاة في الأماكن العامة، للتغلب على أزمة طلاقه المفاجئة لأصدقائه والمقربين منه.