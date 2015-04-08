بالفيديو: هيفا وهبي في أحضان كاسبر سمارت حبيب جينفير لوبيز

نشرت النجمة اللبنانية هيفا وهبي مقطعاً صغيراً من فيديو كليب أغنيتها العالمية الجديدة "Breathing You In".

واللافت في المقطع الجديد هو ظهور هيفا في أحضان الراقص الشهير Casper Smart حبيب النجمة العالمية Jennifer Lopez.

ومن المتوقّع أن يبصر الكليب النور بنسخته الكاملة يوم الثلاثاء المقبل في 14 أبريل بحسب ما يظهر الفيديو.

وسيصدر الكليب عبر قناة VEVO على موقع يوتيوب وعبر شاشة MTV العالمية، ولم يتمّ الإفصاح حتى الآن عمّا إذا كان سيُعرض على الشاشات العربيّة الفضائيّة.

وكانت هيفا وهبي قد نشرت الإعلان الترويجي الأول لفيديو كليب أغنيتها العالمية "Breathing You In" منذ 8 أشهر، إضافة إلى نشرها قبل ذلك صوراً لها مع Casper Smart أثارت الرأي العام العربي حينها.