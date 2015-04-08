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التحقيقات:خلافات بين أصحاب شقق وراء التعدى على طاقم تصوير "أرض النعام"

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التحقيقات:خلافات بين أصحاب شقق وراء التعدى على طاقم تصوير "أرض النعام" التحقيقات:خلافات بين أصحاب شقق وراء التعدى على طاقم تصوير "أرض النعام"
كشفت تحقيقات أجهزة أمن بالجيزة فى واقعة تعدى عدد من البلطجية على طاقم تصوير مسلسل أرض النعام، الذى تجسد بطولته الفنانة رانيا يوسف، أن القائمين على المسلسل استأجروا شقتين بحدائق الأهرام لتصوير مشاهد داخلهما، فحرر أحد الجيران محاضر كيدية ضد صاحب الشقتين بحجة أن أسرة المسلسل سببت له إزعاجا، ونشبت مشادات كلامية ومشاجرات بينهما دفعته للاستعانة ببلطجية فى التعدى على طاقم التصوير بالضرب لوقف التصوير.

ونجحت أجهزة الأمن فى ضبط طرفى المشاجرة واستجوابهم وإحالتهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ضبط المتهمين بالتعدى على طاقم تصوير مسلسل رانيا يوسف
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