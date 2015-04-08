غدًا.. أولى جلسات محاكمة محافظ الشرقية فى عهد مرسى بتهمة التظاهر

حددت نيابة أول مدينة نصر، غدا الخميس، لنظر أولى جلسات محاكمة المستشار حسن النجار، محافظ الشرقية فى عهد الرئيس الأسبق محمد مرسى، وأحد قضاة تيار الاستقلال المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بحركة قضاة من أجل مصر ، الموالية لجماعة الإخوان، وذلك على خلفية اتهامه بالتظاهر وإثارة الشغب والعنف فى مدينة نصر.

وأظهرت التحقيقات، أن المتهم، أحيل لمجلس التأديب الأعلى فى القضية المعروفة إعلاميا بحركة قضاة من أجل مصر، وكان تم القبض عليه، أثناء قيادته وآخرون لتظاهرة لأنصار جماعة الإخوان أمام مول شهير بمدينة نصر، حيث قطع المتظاهرون الطريق وعطلوا حركة المرور وأخلوا بالأمن العام ورددوا الهتافات المعادية للقوات المسلحة، والشرطة، ومؤسسات الدولة، وبعرض نتائج التحقيقات على مجلس القضاء الأعلى، أذن بكامل تشكيله برفع الحصانة عن المتهم، ليصدر النائب العام أمرًا بحبسه.