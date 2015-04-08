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النائب العام: أعضاء النيابة العامة فاجأوا 9 سجون بحملات تفتيشية

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النائب العام: أعضاء النيابة العامة فاجأوا 9 سجون بحملات تفتيشية النائب العام: أعضاء النيابة العامة فاجأوا 9 سجون بحملات تفتيشية
قال النائب العام، المستشار هشام بركات، إن أعضاء النيابة العامة قاموا بإجراء حملة تفتيش مفاجئ على 9 سجون فى مختلف أنحاء الجمهورية، وجميع أقسام الشرطة بمحافظتى القاهرة والجيزة، لتوفير جميع الحقوق والضمانات للمسجونين والمحبوسين، وفقا لما كفله الدستور والقانون.

وأوضح النائب العام فى بيان صحفى، اليوم الأربعاء، أنه كلف أعضاء النيابة العامة موالاة دخول السجون والأقسام بصفة دورية مفاجئة للتحقق من التطبيق الصحيح لقانون السجون واللوائح المنظمة له، والتأكد من توافر كافة الضمانات والحقوق للمسجونين والمحبوسين وتوفير كافة سبل الرعاية لهم بما فيها تطبيق برامج إصلاحهم.

وأشار إلى أنه أصدر تعليمات بالتحقيق فيما ورد من ملاحظات بتقارير التفتيش، كما كلف وزارة الداخلية بتلافى الملاحظات، التى وردت بتلك التقارير والإفادة بما تم من إجراءات بشأنها.


>- النائب العام يأمر بالتحقيق فى مخالفات السجون وأقسام الشرطة

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