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طاقم مسلسل"أرض النعام"للنيابة:مجهولون اقتحموا موقع التصوير وحطموا الكاميرات

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طاقم مسلسل"أرض النعام"للنيابة:مجهولون اقتحموا موقع التصوير وحطموا الكاميرات طاقم مسلسل"أرض النعام"للنيابة:مجهولون اقتحموا موقع التصوير وحطموا الكاميرات
استمعت نيابة الهرم، برئاسة أحمد حامد، اليوم الأربعاء، إلى أقوال عدد من المصورين وطاقم عمل فريق مسلسل أرض النعام الذى تجسد بطولته الفنانة رانيا يوسف، فى واقعة تعدى مجهولين عليهم أثناء تصوير أحد مشاهد المسلسل بحدائق الأهرام.

وقال المجنى عليهم فى تحقيقات النيابة، إنهم فوجئوا بـ 5 مجهولين يحملون أسلحة آلية وشوم وأسلحة بيضاء اقتحموا الشقة موقع التصوير، واعتدوا عليهم وكسروا الكاميرات ومعدات التصوير وأجهزة الإنتاج، نافيين معرفتهم بشخصيات الجناة أو وجود خلافات معهم تدفعهم للإقدام على ذلك الفعل.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة نجحت فى القبض على المتهمين بالتعدى على فريق عمل مسلسل أرض النعام، أثناء تصويرهم بحدائق الأهرام، وإحالتهم للنيابة.

ضبط المتهمين بالتعدى على طاقم تصوير مسلسل رانيا يوسف
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