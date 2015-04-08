"القاعدة" تعرض 20 كيلو ذهب لمن يقتل أو يعتقل "الحوثى" أو "صالح"

عرض تنظيم القاعدة فى شبه الجزيرة العربية، مكافأة قيمتها 20 كيلو جرامًا من الذهب، بما يعادل 774 ألف دولار، لمن يتمكن من قتل أو اعتقال زعيم جماعة الحوثى، عبدالملك الحوثى، أو الرئيس اليمنى الأسبق، على عبدالله صالح، واصفًا كلا من الحوثى وصالح بـ"رأسى الشيطان"، وذلك حسبما أفادت شبكة "cnn" فى خبر عاجل اليوم، الأربعاء.

وفى جانب آخر قالت مصادر فى محافظة حضر موت بشرق اليمن، إن متشددين من تنظيم القاعدة فيما يبدو اقتحموا موقعا نائيا على حدود اليمن مع السعودية أمس، الثلاثاء، وقتلوا جنديين على الأقل بينهما مسئول كبير بحرس الحدود، وأضافت أن المهاجمين سيطروا على القاعدة التى تقع على بعد نحو 440 كيلومترا، شمال شرقى العاصمة صنعاء.

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من ناحية أخرى، سقط 22 قتيلا وأكثر من 70 جريحا فى قصف عشوائى للحوثيين على أحياء سكنية بمدينة عدن فى اليمن، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية" فى خبر عاجل اليوم- الأربعاء.

وأفادت القناة، أن مسلحى اللجان الشعبية يسيطرون على معسكر لقوات الأمن الخاصة فى مدينة عتق بمحافظة شبوة باليمن.

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