أخبار عاجلة

الأطباء: نخشى خصخصة المستشفيات الحكومية بسبب قانون التأمين الصحي -
فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار» -
بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي -
مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع إبراهيم حسن في مطار القاهرة قبل السفر لمواجهة فريق كمبالا سيتي -
مساء الأنوار: بعثة المصري تغادر القاهرة استعداداً لمواجهة كمبالا سيتي الأوغندي -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى -
سحر نصر: حريصون على أن تكون مصر جاذبة للاستثمار -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: الرئيس يبذل مجهود شاق يتابعه العالم كله والصحف العالمية تنقل ذلك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

النيابة تطعن على براءة 29 متهما فى قضيتى "بيان رابعة" و"قضاة من أجل مصر"

Google+ Print
النيابة تطعن على براءة 29 متهما فى قضيتى "بيان رابعة" و"قضاة من أجل مصر" النيابة تطعن على براءة 29 متهما فى قضيتى "بيان رابعة" و"قضاة من أجل مصر"
تقدمت النيابة العامة بطعن على حكم مجلس التأديب والصلاحية بمحكمة استئناف القاهرة القاضى ببراءة 29 قاضيًا من مختلف الدرجات فى قضيتى "بيان رابعة" والانتماء لحركة "قضاة من أجل ".

ويأتى الطعن على قرار مجلس التأديب الأعلى الذى يترأسه رئيس محكمة النقض المستشار حسام عبد الرحيم، وحدد جلسة 27 من الشهر الجارى لنظر قضية "بيان رابعة"، وجلسة 20 أبريل الجارى لنظر قضية "قضاة من أجل مصر".

كان مجلس التأديب والصلاحية قضى بإحالة 31 قاضيًا من الموقعين على بيان أذيع باعتصام أنصار الرئيس المعزول فى رابعة العدوية إلى المعاش، وبرأ 25 قاضيًا، فيما أحال 10 قضاة إلى المعاش فى قضية "قضاة من أجل مصر"، وبرأ 5 آخرين.

وطعنت النيابة العامة على أحكام براءة 29 شخصًا عدا القاضى أحمد حمدان الخولى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة

مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة

مساء الأنوار: بعثة المصري تغادر القاهرة استعداداً لمواجهة كمبالا سيتي الأوغندي

مساء الأنوار: بعثة المصري تغادر القاهرة استعداداً لمواجهة كمبالا سيتي الأوغندي

مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى

مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى

سحر نصر: حريصون على أن تكون مصر جاذبة للاستثمار

سحر نصر: حريصون على أن تكون مصر جاذبة للاستثمار