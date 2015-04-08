النيابة تطعن على براءة 29 متهما فى قضيتى "بيان رابعة" و"قضاة من أجل مصر"

تقدمت النيابة العامة بطعن على حكم مجلس التأديب والصلاحية بمحكمة استئناف القاهرة القاضى ببراءة 29 قاضيًا من مختلف الدرجات فى قضيتى "بيان رابعة" والانتماء لحركة "قضاة من أجل مصر ".

ويأتى الطعن على قرار مجلس التأديب الأعلى الذى يترأسه رئيس محكمة النقض المستشار حسام عبد الرحيم، وحدد جلسة 27 من الشهر الجارى لنظر قضية "بيان رابعة"، وجلسة 20 أبريل الجارى لنظر قضية "قضاة من أجل مصر".

كان مجلس التأديب والصلاحية قضى بإحالة 31 قاضيًا من الموقعين على بيان أذيع باعتصام أنصار الرئيس المعزول فى رابعة العدوية إلى المعاش، وبرأ 25 قاضيًا، فيما أحال 10 قضاة إلى المعاش فى قضية "قضاة من أجل مصر"، وبرأ 5 آخرين.

وطعنت النيابة العامة على أحكام براءة 29 شخصًا عدا القاضى أحمد حمدان الخولى.