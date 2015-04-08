محمد بن راشد يكرم الفائزين في برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز

كرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي في احتفال مهيب أقيم صباح اليوم في مركز دبي التجاري العالمي الفائزين من دوائر ومؤسسات حكومة دبي في برنامج الأداء الحكومي المتميز في دورته الثامنة عشرة .

وحضر الاحتفال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات ومعالي محمد إبراهيم الشيباني مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي وسعادة جمعة الماجد رئيس مؤسسة جمعة الماجد للثقافة والتراث وسعادة الفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي الى جانب رؤساء ومديري الدوائر والمؤسسات الحكومية في دبي وأكثر من ثلاثة آلاف موظف عمومي غصت بهم قاعة الآرينا في المركز التجاري.

بدأ الاحتفال بوصول صاحب السمو راعي الحفل والسلام الوطني ثم عرض وثائقي مصور لمسيرة برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز نال إعاب الحضور إعدادا وإخراجا .. بعد ذلك كان للمتميزين المكرمين في الدورة السابقة للبرنامج كلمة شكر ووفاء الى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على رعايته لمسيرة الإبداع والتميز في دوائر ومؤسسات حكومة دبي وتشجيعه اللامحدود للمبدعين من أبناء وبنات الوطن في كل مواقع العمل والانتاج الوطني.

ألقى الكلمة نيابة عن زملائه العقيد المتميز خلف أحمد الغيث من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب أكد فيها بإسم كل المتميزين والمكرمين ولاءه للوطن الحبيب وقيادته الرشيدة والعهد بمواصلة السير على درب نهج التميز الذي بات ثقافة دوائرنا ومؤسساتنا وموظفيها الذين نهلوا من فلسفة ومدرسة محمد بن راشد آل مكتوم معنى التميز والوصول الى الرقم واحد.

وبدأ التكريم بإعتلاء صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم منصة التكريم والى جانب سموهما سعادة عبدالله الشيباني أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي رئيس برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز.

وبادر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بكلمة مقتضبة ومرتجلة أعاد من خلالها ذاكرة المسؤولين الى ثمانية عشر عاما خلت حين أعلن سموه أنه أمر بإطلاق برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز لإكتشاف المواهب الوطنية في الدوائر والمؤسسات الحكومية وتحفيز الموظفين والموظفات على التنافس في الإبداع والإبتكار وطرح الأفكار البناءة التي تسهم في تطوير وتحسين الأداء الحكومي .

وقال سموه مخاطبا الحضور " والآن وبعد اكثر من ثمانية عشر عاما أصبحتم تتنافسون على الفوز بجوائز هذا البرنامج وتتسابقون في العمل وتحقيق النجاح الذي يؤهلكم لنيل شرف التكريم على هذه المنصة".

ثم بدأ تكريم الجهات والفرق والأفراد الفائزين في دورة البرنامج الثامنة عشرة والذي شمل تكريم فئات أفضل نتيجة لرضا المتعاملين والجهة الحكومية الأفضل تطبيقا للتقييم الذاتي والجهة الأكثر التزاما بالهوية الوطنية وفريق العمل المتميز والمبادرة الادارية المتميزة والمشروع الفتقني الفني التميز والمشروع الحكومي المشترك المتميز والموظف الحكومي التميز والموظف المتميز في المجال الإداري والمالي والموظف المتميز في المجال التقني الهندسي والموظف المتميز في الوظائف المتخصصة والموظفة المتميزة والموظف المتميز الجديد والجهة الراعية للإبداع والتنمية العقارية والفكرة المبدعة والموظف المبدع والقائد المبدع والجنود المجهولين البالغ عددهم 15 موظفا وموظفة إلى جانب التكريم الخاص الذي شمل بلدية دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي والإدارة العامة للدفاع المدني في دبي والدكتور أحمد عبدالعزيز الحداد من الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي والآنسة ليلى سهيل من إدارة الفعاليات والمهرجانات في دائرة التنمية الإقتصادية والدكتور فهد عمر باصليب أخصائي في طب وجراحة القلب من هيئة الصحة في دبي.

وقد حصدت كل من هيئة الطرق والمواصلات والقيادة العامة لشرطة دبي العدد الأكبر من الجوائز وكان لسعادة مطر حميد الطاير رئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي لهيئة الطرق في دبي وسعادة اللواء خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي شرف الوقوف على منصة التكريم إلى جانب صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وسمو ولي عهده رئيس المجلس التنفيذي مع فرق عملهما وموظفيهما وسط حماس وتصفيق الحضور وثناء وتهنئة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وسمو ولي عهده للطاير والمزينة وزملائهما المديرين والموظفين المكرمين في الجهات الحكومية الأخرى.

وتم خلال الحفل تكريم كل من هيئة دبي للكهرباء والمياه ممثلة برئيسها التنفيذي عضو مجلس الإدارة المنتدب سعادة سعيد محمد الطاير وبلدية دبي ممثلة بسعادة المهندس حسين ناصر لوتاه والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي ممثلة في سعادة اللواء محمد أحمد المري والنيابة العامة ممثلة في سعادة عصام عيسى الحميدان وموسسة دبي للإعلام ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي ممثلة في سعادة الدكتور حمد الشيباني وهيئة المعرفة والتنمية البشرية ممثلة في سعادة الدكتور عبدالله آل كرم وهيئة الصحة ممثلة بمديرها العام عيسى محمد الميدور ومحاكم دبي ممثلة بمديرها اللواء طارش عيد المنصوري ومركز الاحصاء ممثلا بمديره العام الدكتور عارف المهيري .

واختتم الاحتفال بالتقاط الصور التذكارية لصاحب السمو راعي الحفل وسمو ولي عهد دبي والمكرمين والمكرمات ثم ألقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم قصيدة شعرية في المناسبة هنأ دولتنا ودوائرنا ومؤسساتنا والمكرمين أجمعين تحت عنوان "مهبط الأحلام " .

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