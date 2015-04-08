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محافظ السويس يتفقد أعمال الإنشاءات بمحطة الكهرباء الحرارية

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محافظ السويس يتفقد أعمال الإنشاءات بمحطة الكهرباء الحرارية محافظ السويس يتفقد أعمال الإنشاءات بمحطة الكهرباء الحرارية
تفقد محافظ السويس اللواء العربى السروى محطة كهرباء السويس الحرارية لمتابعة أعمال الإنشاءات التى تتم بالمحطة الجديدة لتوليد الكهرباء بطاقة 650 ميجاوات فى الساعة وبتكلفة 5.6 مليار جنيه، والتى تنتهى الأعمال بها فى الربع الأول من عام 2016.

واستمع المحافظ فى جولته بمحطة كهرباء السويس الحرارية إلى موقف الإنشاءات التى تتم منذ عام 2012 والشركات العاملة المنفذة للمحطة.

وطلب العربى السروى من رئيس قطاع السويس الحرارية والشركات المنفذة للمحطة سرعة الانتهاء من الإنشاءات للمحطة قبل نهاية 2015 لتدعيم محافظة السويس والمناطق المجاورة لها.

ورافق المحافظ فى الجولة المهندس محمد عباس، رئيس قطاع كهرباء السويس الحرارية، وعدد من مديرى العموم ورؤساء الأقسام بالقطاع.

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مصر 365