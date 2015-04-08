مقتل تكفيرى وتدمير عدد من البؤر الإرهابية فى حملة أمنية بالعريش

أسفرت الحملة الأمنية الموسعة التى شنتها الأجهزة الأمنية بمناطق جنوب العريش والشيخ زويد ورفح عن مقتل تكفيرى، فيما ألقى القبض على 10 من المشتبهين بهم وتدمير عدد من البؤر الإرهابية والعثور على كميات من المواد المتفجرة وملاجئ وأنفاق تحت الأرض وداخل إحدى الوحدات الصحية.

وذكرت مصادر أمنية - فى تصريحات لها اليوم "الأربعاء" - إن الحملة استخدمت فيها الطائرات والقوات البرية لقصف ومداهمة البؤر الارهابية وأماكن تجمع العناصر الإرهابية، مشيرة إلى أن الحملة أسفرت عن مقتل فرد تكفيرى والقبض على 10 أشخاص من المشتبه بهم، وجار فحصهم لبحث مدى تورطهم فى الأحداث.

وقالت المصادر أنه تم خلال الحملة حرق وتدمير عدد من البؤر الإرهابية التى تستخدمها العناصر الإرهابية فى تنفيذ هجماتها الإرهابية ضد قوات الجيش والشرطة، منها 18 منزلا، و12 عشة وجد بها مجموعة من المهمات وأفرولات وبندقية آلية بدبشك حديد صينى الصنع، و430 طلقة وقنبلة يدوية دفاعية و11 خزينة بندقية آلية ، كما تم تدمير 24 نفقا كان يستخدمها الإرهابيون فى الاختباء إلى جانب تدمير 4 سيارات و18 دراجة بخارية، وورشة لاصلاح الدراجات البخارية ومخزن لقطع الغيار، ومخزن آخر للمعدات والأدوات الطبية، و7 عبوات ناسفة وبرميل به مواد تفجيرية.

وأضافت المصادر الأمنية أنه تم العثور على غرفة داخل أحد التلال الجبلية تستخدم كمخزن للسلاح للعناصر التكفيرية، حيث عثر بها على 100 مقذوف ودانة مدفعية آلية، و10 أفرولات مموهة خاصة بحركة حماس ، كما عثر داخل إحدى الوحدات الصحية على نفق يستخدم كمقبرة للعناصر التكفيرية ، عثر بداخله على 7 جثث حديثة الدفن، وورشة ومصنع لتصنيع العبوات الناسفة والعبوات المفخخة، و7 عبوات اسطوانية مخروطية الشكل تستخدم فى أعمال التفجير، وأنبوبتى بوتاجاز، و12 إسطوانة صاروخ لقطع الحديد لافتة إلى إنه تم اكتشاف نفق لاختباء وهروب الأفراد بعمق 2.5 متر وارتفاع فتحته مترا واحدا وبطول 130 مترا إلى جانب غرفة يتم الاختباء بها وجار تدميرهما.