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صور أحمد المستريح "ريان الصعيد" بعد القبض عليه فى الدقى

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حصل "اليوم السابع" على صور "أحمد المستريح"، ريان الصعيد، المتهم بالنصب على عدد كبير من المواطنين والاستيلاء منهم على ملايين الجنيهات بحجة استثمارها مقابل حصولهم على أرباح شهرية، بعد إلقاء القبض عليه، بنادى الصيد بالدقى اليوم- الأربعاء.

لحظة القبض على المستريح -اليوم السابع -4 -2015
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لحظة القبض على المستريح

المستريح عقب القبض عليه بنادى الصيد -اليوم السابع -4 -2015
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المستريح عقب القبض عليه بنادى الصيد

المتهم متورط فى النصب على المواطنين والاستيلاء منهم على ملايين الجنيهات مقابل استثمارها -اليوم السابع -4 -2015
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المتهم متورط فى النصب على المواطنين والاستيلاء منهم على ملايين الجنيهات مقابل استثمارها

ضباط مكافحة الأموال العامة رصدوا تحركات المتهم وألقوا القبض عليه -اليوم السابع -4 -2015
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ضباط مكافحة الأموال العامة رصدوا تحركات المتهم وألقوا القبض عليه

- "الأموال العامة" تلقى القبض على "المستريح" لاتهامه بالنصب على المواطنين

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