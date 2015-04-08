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أنصار عبد الله صالح يبايعون حكومة اليمن الشرعية مقابل الخروج الآمن (تحديث)

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أنصار عبد الله صالح يبايعون حكومة اليمن الشرعية مقابل الخروج الآمن (تحديث) أنصار عبد الله صالح يبايعون حكومة اليمن الشرعية مقابل الخروج الآمن (تحديث)
أكد وزير الخارجية اليمنى رياض ياسين، رفع الحصانة عن سفير اليمن فى الإمارات نجل الرئيس الأسبق على عبد الله صالح من منصبه، ورفع الحصانة عنه وأنه لم يعد سفيراً لهم.

ودعا وزير الخارجية اليمنى فى مؤتمر صحفى، العقلاء فى اليمن إلى المشاركة فى الحوار من أجل مستقبل اليمن.

وكانت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، قد نقلت اليوم الأربعاء، عن مصادر مطلعة القول، إن بعض القيادات العليا العسكرية والحزبية الموالين للرئيس اليمنى المخلوع على عبد الله صالح تقوم باتصالات للانضمام للحكومة اليمنية الشرعية، إلا أنهم يبحثون عن خروج آمن لهم مع عائلاتهم من اليمن، الأمر الذى دفعهم للاتصال بالحكومة الشرعية اليمنية وعبر وسطاء.

من جانبها أعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدد القتلى جراء الاشتباكات فى اليمن بلغ 643 شخصا، فيما بلغ عدد المصابين 2226 شخصا.

وقالت المنظمة - فى تقرير لها صدر اليوم /الأربعاء/ بجنيف - "إن هذه الأعداد مرشحة بقوة للزيادة خلال الأيام القادمة، مؤكدة أن الوضع الإنسانى أصبح حرجا فى ظل الاشتباكات العنيفة التى تشهدها عدن والضالع، فضلا عن انقطاع الكهرباء والمياه، ونقص الوقود".

وأشارت إلى معاناة صنعاء والحديدة من النقص الحاد فى الوقود، وبما قد يخلف تحديات كبيرة فى نقل الأدوية والإمدادات الطبية.

ولفتت المنظمة إلى أنها منذ بداية النزاع فى 19 مارس الماضى قدمت مستلزمات صحية لحوالى 80 ألف شخص فى جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر من مخازنها فى صنعاء، إضافة إلى 11 ألفا من أكياس الدم ولوازم التضميد والمسكنات إلى 18 مستشفى فى أنحاء اليمن.

وأوضحت أنه لاتزال هناك صعوبات فى التسهيلات الخاصة بالوصول إلى الموانئ البحرية والجوية اليمنية وبما يخلق تحديات فيما يتعلق بحركة الإمدادات الطبية إلى البلاد، منوهة بأنها جهزت أدوية وإمدادات طبية فى مخازنها فى دبى بدولة الإمارات لنقلها إلى اليمن حال تم حل صعوبات الوصول إلى المطارات والموانيء.

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