جواد ظريف: على باكستان وإيران العمل سويا فى موضوع اليمن

قال وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف اليوم الأربعاء أن على باكستان وإيران العمل سويا لإيجاد حل سياسى لأزمة اليمن.

وأضاف ظريف خلال زيارة لإسلام أباد "نحن بحاجة إلى العمل سويا لإيجاد حل سياسى".

ومن المتوقع أن يدعو ظريف خلال زيارته لباكستان إسلام آباد إلى رفض الطلب السعودى بأن تنضم باكستان إلى العملية العسكرية ضد قوات الحوثى المتحالفة مع إيران.

وتابع ظريف "لا ينبغى أن يواجه شعب اليمن قصفا جويا." ووجه أعضاء فى البرلمان الباكستانى انتقادات للتدخل العسكرى فى اليمن اليوم وذلك خلال مناقشتهم للطلب السعودى.

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