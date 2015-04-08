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صحفي هولندي يٌحاكم بتركيا بتهمة الترويج لمنظمة إرهابية

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صحفي هولندي يٌحاكم بتركيا بتهمة الترويج لمنظمة إرهابية صحفي هولندي يٌحاكم بتركيا بتهمة الترويج لمنظمة إرهابية

فريدريك جاردينك

أكد الصحفي الهولندي “فريدريك جاردينك” أن حرية الصحافة في تركيا، تتجه إلى الأسوأ يومًا بعد يوم، وأنه لم يكن هناك في الواقع حرية صحافة في أي وقت مضى.

وقال جاردينك، عقب جلسة محاكمته اليوم في قضية رُفعت ضده، لتوقيع عقوبة السجن سنة و 5 أشهر، بتهمة الترويج لمنظمة إرهابية في البلاد، إن الدعوى المقامة ضده، ليست عملية قانونية بل سياسية.

وأوضح جارديك في إجابته على أسئلة الصحفيين، أمام دار القضاء بمدينة ديار بكر، جنوب شرق تركيا، أنه يشعر بالدهشة، وأنه لم يكن يتوقع حدوث هذا، قائلاً “إن المدعي العام يطلب تبرئتي من التهمة الموجهة إلى، وسيتتحقق ذلك فعلاً، إلا أن القاضي لم يصدر قراره اليوم، لذلك يجب علينا الإنتظار حتى يوم الاثنين القادم، وأنا سعيد لطلب القاضي المدعي العام تبرئة ساحتي”.

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