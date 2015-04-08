فيتش تحذر الشركات التركية من حدوث تقلبات بسوق العملات الأجنبية

حذرت وكالة التصنيف الائتماني الدولية فيتش “Fitch” الشركاتِ التركية، من مخاطر حدوث تقلبات في سوق العملات الأجنبية، موضحة أن الشركات التركية ستكون أكبر خاسر، إذا تعرض سوق العملات الأجنبية لتقلبات جديدة.

و أوضحت الوكالة في تقريرها حول الوضع الاقتصادي للشركات العاملة في مناطق أوروبا، وأفريقيا، والشرق الأوسط، أن الخطر الأساسي الذي يهدد شركات المنطقة هذا العام، هو تباطؤ معدلات النمو، وتقلب سوق العملات الأجنبية في الدول النامية، بالإضافة إلى التوقعات بتمدد التضخم في منطقة اليورو.

وأشارت المؤسسة إلى أنه، عند تسليط الضوء على السيناريو الذي من الممكن أن يحدث، نتيجة تقلبات سوق العملات الأجنبية، موضحاً أن الشركات التركية ستكون الأكثر عرضة للخسائر حول العالم.

كما أوضحت، إن اقتراض مبالغ كبيرة بالعملات الأجنبية، وعدم استخدام أدوات الحماية(hedge)، تسببت في تكوين الوضع الحالي، الذي أمامنا الآن، إلا أننا نرى أن احتمالات حدوث طغوط تمويلية واسعة النطاق في أسواق الدول النامية ضعيفة.

وأضافت فيتش في تقريرها، إلى أنه من المتوقع أن يشهد قطاع السيارات وشركات الإنتاج واسعة المجال العاملة، في مناطق أوروبا وأفريقيا، والشرق الأوسط، انتعاشًا ملحوظًا في السيولة خلال العام الجاري، بينما ستواجه شركات توزيع الكهرباء، مشكلات بسبب تراجع أسعار الطاقة.