درة تكشف أسرارها الخاصة فى برنامج “السم فى العسل” غدًا

تكشف الفنانة دُرة الكثير من تفاصيل حياتها الخاصة للمذيعه هبة الاباصيرى خلال إستضافتها فى برنامج “السم في العسل” ،فى الثامنة مساءغداً الخميس عبر قناة “MBC مصر2″.

درة تفتح مع هبة الكثير من الغرف المُغلقة في حياتها الخاصة والعملية، ونتاقش معها الكثير من القضايا الفنية، كما تتحدث عن أخر أعمالها الفنية التليفزيونية والسينمائية.

> برنامج “السم في العسل” تستدرج فيه هبة الأباصيري ضيوفها لتستخرج منهم الكثير من الأسرار والحكايات التي تُعلن لأول مرة، وتظهر معها شجاعة الضيوف ومن يستطيع منهم أن ينجح في الخروج من الحلقة دون أن يسقط في العسل.