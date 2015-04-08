أناقتك بالأبيض على طريقة نجمات هوليوود

جمال اللون الأبيض لا يمكن أن يختفي مهما عبرت السنين أو اختلفت المواسم، فهذا اللون يواصل الظهور بأجمل إطلالات السجادة الحمراء.

في حفل SAG Awards ظهرت الممثلة ريس ويذرسبون Reese Witherspoon بفستان أبيض أنيق ميزته قصة الكتف الواحد فبدت إطلالتها متألقة ورائعة، وفي حفل BAFTA ظهرت إيمي آدامز Amy Adams بلوك كلاسيكي ناعم على السجادة الحمراء، بينما كانت كيت هادسون Kate Hudson الأجمل في حفل الأوسكار لهذا العام، حيث اختارت تصميماً مثيراً من Versace.

يعد اللون الأبيض من الألوان المرنة والمحايدة، الأمر الذي يسهل عليك ارتداءه وتنسيقه في عدة إطلالات مختلفة، إذ يمكنك تنسيقه مع إكسسوارات ملونة لتحصلي على إطلالة عصرية جميلة، أو كما فعلت معظم نجمات هوليوود في إطلالاتهن المختارة في الصور أعلاه، إذ نسقن إطلالاتهن مع إكسسوارات بيضاء أو سوداء ليحافظن على اللمسة الأنيقة التي تميزهن.

أعجبنا بإطلالة إيلي بلانت Emily Blunt التي اختارت أن ترتدي تصميماً رومانياً ناعماً مع أقراط ماسية مزينة بحجر الزمرد الناعم، وإطلالة جوليان مور Julianne Moore الملكية بفستان Chanel الأبيض في حفل الأوسكار الأخير، ولا يمكن أن ننسى إطلالة لوبيتا نيونغو Lupita Nyongo التي ظهرت بفستان مصنوع من اللؤلؤ فبدت إطلالتها مشعة وأنيقة.

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