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أفضل الزيوت لتهدئة وترطيب فروة الرأس

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أفضل الزيوت لتهدئة وترطيب فروة الرأس أفضل الزيوت لتهدئة وترطيب فروة الرأس

الأربعاء 08-04-2015 13:40

لا تساعدك الزيوت الطبيعية على تغذية فروة رأسك فحسب. بل تعمل زيوت الشعر على تهدئة وترطيب فروة الرأس أيضاً. مما يعمل على تنظيفها وحمايتها من المشاكل المختلفة الأخرى. ومن أفضل زيوت الشعر (زيت الزيتون، زيت الخروع، زيت الأفوكادو، زيت بذور عباد الشمس، زيت الجوجوبا، وزيت جوز الهند)
تتناسب زيوت الشعر السميكة كالخروع والافوكادو مع الشعر الجاف، بينما يحتاج الشعر الدهني إلى زيوت الشعر الخفيفة كزيت الزيتون وزيت جوز الهند. وقد تمتزج الزيوت سويًّا لتكون متوسطة السمك لتتناسب مع جميع أنواع الشعر.
ومن أفضل أقنعة الزيوت التي تعمل على الجمع بين ترطيب الشعر وتنظيفه:

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أولًا: قناع الخروع وزيت جوز الهند لشعر نظيف خال من القشرة
المكونات:
- ملعقة كبيرة من مسحوق الطين الأخضر
- ربع كوب من المياه
- ملعقة كبيرة من زيت الخروع
- ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند
- عصير نصف يمونة
الطريقة:
1. اخلطي الطين الأخضر مع المياه جيدًا حتى يتكون لديك خليط سلس خالٍ من الكتل.
2. أضيفي باقي المكونات وامزجيهم جيدًا حتى تحصلي على خليط متماسك.
3. ضعي الخليط على فروة رأسك واتركيه ساعة تقريبًا حتى يجف.
4. اغسلي شعرك بالشامبو والبلسم الخاص بك.
5. قومى بعمل هذا القناع على شعرك مرتين أسبوعيًّا على الأقل للحفاظ على فروه رأسك رطبةً مما يؤدي إلى زوال القشرة مع الوقت.


ثانيا: قناع الزيوت العطرية وزيت جوز الهند لتطهير فروة الرأس وتعطيرها
المكونات:
- 2 قطرة من زيت الملاليوكا (هذا الزيت رائع لعلاج جفاف البشرة كما أنه يترك شعرك نظيفًا)
- 2 قطرة من زيت إكليل الجبل (يحفز فروة الرأس على زيادة نمو الشعر)
- نصف كوب زيت جوز الهند
- ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
- فرشاة تلوين الشعر.
الطريقة:
1. اخلطي المكونات معًا في وعاء زجاجي.
2. ضعي الخليط على فروة رأسك وأطراف شعرك باستخدام الفرشاة مع الحرص أن يكون شعرك جافًا.
3. اتركي الخليط على شعرك من ربع إلى نصف ساعة، ثم مشطي شعرك جيداً من فروة رأسك إلى الأطراف.
4. وأخيراً اغسلي شعرك كالمعتاد. ستجدين بأنّ شعرك أصبح نظيفًا وناعم الملمس، بالإضافة إلى رائحته العطرة

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