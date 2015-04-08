مجموعة LXP للعناية بالبشرة من SK-II

مكوّنات ثمينة، تكنولوجيا فائقة التطور، وإبداع احترافي- إنه المزيج المثالي الذي يقف خلف سلسلة "LXP ألتيمت ريفايفل" (LXP Ultimate Revival) من إس كيه تو (SK-II). وتحتوي كل واحدة من إبداعات LXP المتقنة بعناية فائقة لتطلق عنان الطاقة الموجودة في البشرة، على نظام يقدّم ترطيباً فورياً، وبشرة مشدودة، ومقاومة للتجاعيد في غضون ثلاثة أيام فقط، لتحصلي في النهاية على بشرة صافية كالكريستال.

وفي هذا العام، تحتفل سلسلة العناية بالبشرة الفاخرة من إي كيه تو بولادة ابتكار مبدع جديد هو "مجموعة LXP ألتيمت ريفايفل" (LXP Ultimate Revival range).

وتمثل هذه المجموعة الفخامة، والقوة، والجودة ضمن علبة ساحرة باللون الذهبي الوردي مخصصة للعيون فقط، ويعمل آخر ابتكارات إس كيه تو على التعامل مع العديد من المشاكل المتنوعة في منطقة حول العينين، وفي غضون ثلاثة أيام فقط.

نظام مكوّن من الابتكارات الإبداعية

تقول كيت بلانشيت، سفيرة إس كيه تو العالمية: "سلسلة LXP ألتيمت بيرفكتنغ هي الأقوى بين جميع منتجات إس كيه تو، وبالنسبة لي، أعتقد بأن هذه السلسلة قوية جداً وتتميز بالتركيز الفائق، كما ولاحظت دعماً إضافياً وفرقاً واضحاً على بشرتي في غضون أيام".

وتتضمن كل واحدة من إبداعات سلسلة LXP المصممة لتقدم عناية فاخرة بالبشرة، على البيتيرا الحصري الأعلى تركيزاً (Pitera™) وهو المكوّن المميز من إس كيه تو بأقوى صورة له. ويعمل البيتيرا عالي التركيز المصمم بشكل فائق الدقة ليضمن بشرة مثالية عبر عملية تركيز متعمقة، على تحفيز إنتاج أحد الأنزيمات الرئيسية المسؤولة عن تنظيم دورة طاقة البشرة.

ويعتبر " LXP ألتيمت ريفايفل إيسنس" (LXP Ultimate Revival Essence) هو الخطوة الأولى نحو الانتقال إلى البشرة الكريستالية النقية، وهو يحتوي على البيتيرا عالي التركيز، وسينتيلا إيسنس (Centella Essence)، وثلاثي مرطبات ضمن تركيبة "غولدن ريجينيريتنغ كومبلس" (Golden Regenerating Complex)، ما يعزز مرونة وصلابة البشرة.

أما الخطوة الثانية نحو البشرة الكريستالية النقية فهو " LXPألتيمت ريفايفل سيروم" (LXP Ultimate Revival Serum) الذي يحتوي على البيتيرا عالية التركيز وتركيبة أكتيف (ActiV™) التي تخترق البشرة بشكل سريع ومتعمق لتحفيز عملية تجديد خلايا البشرة في جذور سطح البشرة.

ويشكّل الكريم الأكثر فخامة على الإطلاق من إس كيه تو؛ "LXP ألتيمت ريفايفل كريم" (LXP Ultimate Revival Cream) الخطوة الأخيرة من النظام. ويعمل الكريم المكوّن من البيتيرا عالي التركيز و9 مكوّنات ترطيب للبشرة على دعم البشرة بالترطيب لما يصل إلى12 ساعة، وهو أيضاً يقوم بتحسين تركيبة البشرة ويعزز متانتها.

ويتألق السيروم والكريم بلمسة من الفخامة الفرنسية عبر نفحات آسرة من عطر الورود حلوة الرائحة المقطوفة من حقول روزا سينتيفوليا التي لا توجد إلا في مدينة غراس.

أطلقي العنان لطاقة خلايا بشرتك من الصميم واستمتعي بتغيير فائق نحو بشرة كريستالية صافية في غضون ثلاثة أيام فقط، مع هذه الإبداعات الفاخرة من إس كيه تو LXP.

ساعدت منتجات ’إس كيه تو‘ (SK-II) على مدى أكثر من 30 عاماً ملايين السيدات في جميع أنحاء العالم على اكتشاف أسرار الحصول على بشرة جميلة ونقية كالكريستال. واليوم باتت هذه المنتجات، التي تعد من أشهر العلامات التجارية في عالم الجمال، متوفرة لسيدات الشرق الأوسط بعد طول انتظار، وبات بإمكانهن الاستفادة من فوائد مركب بيتيرا (Pitera™) الذي يعد أشبه بمعجزة في عالم العناية بالبشرة.