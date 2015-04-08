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بالفيديو: كيف تحوّلت أبشع كوريّة إلى ملكة جمال؟

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بالفيديو: كيف تحوّلت أبشع كوريّة إلى ملكة جمال؟ بالفيديو: كيف تحوّلت أبشع كوريّة إلى ملكة جمال؟

الأربعاء 08-04-2015 17:47

تحتلّ كوريا الجنوبية المرتبة الأولى في عدد العمليات التجميلية، بسبب النساء اللواتي يبدأن بتطبيق تحوّلات في أشكالهن منذ صغرهن حتى يحصلن على إطلالات لا تشوبها شائبة. وبالإضافة إلى ذلك تعتبر الجراحة التجميلية من أفضل الهدايا التي تتلقاها الفتاة المراهقة الكوريّة عند التخرّج في المدرسة.

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والعمليات التجميلية التي تنتشر في كوريا مختلفة، فهناك جراحة الأنف وجراحة الجفن المزدوج والجراحة التي تغيّر شكل الذقن. وعلى الرّغم من أنّ العمليات التجميليّة أدّت إلى مظهر موحّد لدى الفتيات فإنها أصبحت من أساسيّات حياة المرأة الكورية. ولذلك نرى أنّ برنامج Let Me In هو من بين البرامج الأكثر مشاهدة في كوريا الجنوبية. وهو يُطلق على كلّ متسابقة في البرنامج لقباً مثل الفتاة التي تبدو كــ"فرانكشتاين"، أو المرأة التي لا تستطيع أن تضحك، أو الأم المسطّحة الصدر... وتتقدّم المتسَابِقات أمام فريق من خبراء التجميل طالبين منهم أن يجرو لهنّ عمليات جراحية لتغيير الشكل، إذ إنهنّ لا يملكن الإمكانيات الماديّة ويعشن حياة غير طبيعية بسبب أشكالهنّ.
بالإضافة إلى ذلك، يحضر الأهل والمتسابقات على خشبة المسرح، ويُطلب من الأهل الاعتذار من الفتيات ليس فقط لمنحهن المورّثات القبيحة، بل لكونهن فقراء غير قادرين على تغيير أشكال بناتهن.
وإليك آخر صيحات التجميل التي أطلقها هذا البرنامج. وهي تقتصر على تحويل وجه الفتاة القبيحة إلى وجه طفلة مشرق وبرّاق، ما يُعرف بـBagel Girl.

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