120 ألف شخص يموتون سنويًا بلدغ الأفاعى بسبب نقص الأمصال

أعلن عالم الكيمياء الأمريكى "كلير- كوميف" الذى يعمل فى جامعة سان جوزيه فى كوستاريكا نتائج دراسته التى أجراها على الحيوان الأمريكى المعروف باسم "اوبوسوم"، وهو من ذوات الجراب الذى يتظاهر بالموت عندما يحدق به الخطر والذى لديه القدرة على مقاومة سم الأفاعى بسبب وجود "بروتين" مكون من 11 حامضا أمينيا موجودون فى دمه وهو الذى يحميه من هذا السم وذلك أمام المؤتمر الأمريكى للجمعية الكيماوية والذى يعد أكبر مؤتمر علمى فى العالم عقد فى كوستاريكا بأمريكا الوسطى.

وقد قام العالم بعزل هذه الأحماض وحقن بها الفئران التى ساعدتها على مقاومة سم الافاعى لأقوى أنواع الافاعى الأمريكية المعروف باسم "روسيل"، ومازالت الأبحاث جارية لمعرفة مدى تأثير هذه الأحماض على الإنسان لإنقاذ حياة 100 ألف شخص يموتون سنويا بسم الأفاعى رغم وجود بعض الأمصال الفعالة سهلة الاستخدام للإنسان.

وأشار العالم الفرنسى "ألبير- كاميت" فى معهد باستير الفرنسى، إلى أن الأبحاث العلمية الخاصة بأمصال لدغة الأفاعى بدأت منذ 1894، وكانت تعتمد على حقن جرعة صغيرة من السم إلى الحيوان الذى يستطيع بعد فترة من حماية نفسه وينتج أجساما مضادة ومازالت الأبحاث تجرى منذ قرن من الزمان لتطوير الأمصال، حيث اكتشف العلماء أن 400 نوع من الأفاعى السامة فى العالم تمتلك بروتيناتها السامة مما يتطلب تغيير أمصال كل منطقة، كما تم تحصين الخيول ضد بعض هذه السموم.

وفى 2005 كشف أحد الباحثين الفرنسيين أن السم يتحكم فى أجسام مضادة ضد سم آخر.. واحد المعامل المكسيكية استطاعت أن تنتج أمصال تغطى 45 نوعا من الأفاعى الأفريقية، مما ساعد على خفض عدد الوفيات من 150 ألف حالة فى الثمانينات إلى 30 ألف حالة.

كما تضاعف سعر المصل ليصل إلى 10 يورو منذ 20 عاما وقد بلغت حاليا 120 يورو بعد منافسة أسواق الأمصال الجديدة فى الهند والبرازيل والمكسيك وجنوب أفريقيا. وقد طرحت المكسيك مصلها الجديد الذى يعرف باسم / ليوفيليزيه / بمبلغ قدره 40 يورو.