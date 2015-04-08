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"المستريح" يصل مجمع التحرير برفقة قوة أمنية تمهيدًا لبدء التحقيق معه

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"المستريح" يصل مجمع التحرير برفقة قوة أمنية تمهيدًا لبدء التحقيق معه "المستريح" يصل مجمع التحرير برفقة قوة أمنية تمهيدًا لبدء التحقيق معه
وصل رجل الأعمال "أحمد المستريح" إلى مجمع التحرير برفقة قوة أمنية كبرى وذلك بعد القبض عليه، تمهيدًا لبدء التحقيقات الأولية معه بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة.

وأفاد مصدر، أن أجهزة الأمن شددت على تأمين مجمع التحرير لمنع دخول ضحايا المستريح بعد معرفة خبر القبض عليه، وأضاف أنه تم منع دخول وسائل الإعلام.

وكانت الإدارة العامة لمباحث الأموال قد ألقت القبض منذ قليل على "أحمد المستريح" بعد قيامه بالنصب على مئات المواطنين والحصول على أموال تقدر بـ2 مليار جنيه.

- "الأموال العامة" تلقى القبض على "المستريح" لاتهامه بالنصب على المواطنين
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