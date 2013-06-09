الاسترخاء الذهنى ضرورى لتجاوز فترة الامتحانات

تسأل قارئة، كيف يمكننى التعامل مع الضغوط النفسية التى يقابلها أبنائى فى فترة الامتحانات؟

> يجيب عن هذا التساؤل دكتور هاشم بحرى أستاذ الطب النفسى قائلا، فترة الامتحانات تمثل عبئا كبير على كل أسرة مصرية لما تحتويه من التزامات تتطلب من الأم القيام بها كما أنها فترة خلافات كبيرة داخل كل أسرة ولتجاوز فترة الامتحانات بأمان دون أى مشكلة يمكن أن تحدث لابد من اتباع الآتى:

1- تخصيص نصف ساعة يوميا لا تقوم الأم فيها إلا بالاسترخاء الذهنى حتى تتمكن من التواصل باقى اليوم مع أبنائها.

> 2- يجب الابتعاد تماما عن الضغط العصبى والتوتر حتى لا ينعكس ذلك على الحالة النفسية للأسرة.

> 3- خصصى ساعات معينة تراجعى فيها الدروس لأبنائك ولا مانع من تقديم بعض العصائر لأطفالك.

> 4- لا تحتدى فى التعامل مع أبنائك لأنه قد يكرهوا بيئة المذاكرة بسبب تصرفاتك اليومية ويمكنك اصطحابهم لأى مكان يشعرون فيه بالراحة.

> 5- ابدأى معهم المذاكرة بالمواد الخفيفة التى لا يشعرون فيها بأى ضغط للمذاكرة وحاولى تشجيعهم بكافة الطرق.

> 6- استخدمى سياسة تكرار المعلومة لأنها مفيدة فى الحفظ لدى الإنسان وليس هناك مانع من تأكيد ثقتهم بأنفسهم وقدرتهم على تجاوز فترة الامتحانات ببعض الكلمات مثل "أنت قادر على النجاح - تستطيع الإجابة على الامتحانات بسهولة" وغيرها من الكلمات المحفزة على تجاوز تلك الفترة.