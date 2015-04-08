“لوزا” يستقبل وفد الاتحاد العام لاتحادات وروابط الطلبة الأفارقة بمصر

استقبل السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية اليوم وفد الاتحاد العام لاتحادات وروابط الطلبة الأفارقة بجمهورية مصر العربية.

والذي يضم تحت مظلته 44 اتحاداً إفريقياً فرعياً، حيثُ استعرض مع أعضاء الوفد نشاط الاتحاد العام في مصر ، وعدد وجنسيات الطلبة الأفارقة الذين يتلقون تعليمهم الجامعي وما يستتبعه من دراسات عُليا في جامعات مصر المختلفة ومجالات تخصصهم.

مؤكداً اهتمام مصر بتقديم الدعم والرعاية الكاملين للدارسين الأفارقة وتقديم التسهيلات اللازمة لهم في سياق دور مصر التاريخي، وحرصها على بلورة علاقاتٍ ثُنائية أكثر متانة وعُمقاً مع باقي الدول الإفريقية في شتى المجالات، خاصةً العلمية والثقافية التي تُمثل في جوهرها جسراً هاماً للتواصل والتقارب بين الشعوب.

وشددَ نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية على الدور الذي تُعوّله مصر على الدارسين الأفارقة عند عودتهم لبلادهم في المُساهمة في تعزيز علاقات التعاون والتآخي مع الدول الإفريقية الصديقة.