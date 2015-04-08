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منتخب تونس لـ في الجول: مجموعة مصر هي الأٌقوى.. أمر صعب

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منتخب تونس لـ في الجول: مجموعة مصر هي الأٌقوى.. أمر صعب منتخب تونس لـ في الجول: مجموعة مصر هي الأٌقوى.. أمر صعب

لو هناك مجموعة صعبة في التصفيات المرشحة لكأس أمم إفريقيا 2017 في نظر الاتحاد التونسي لكرة القدم، فهي ليست مجموعة نسور قرطاج بل مجموعة .

ماهر السنوسي نائب رئيس الاتحاد التونسي صرح لـFilGoal.com "مجموعة مصر هي الأقوى.. أمر صعب جدا أن تلعب ضد نيجيريا".

وتابع "من الصعب أن يغيب عن البطولة منتخب من الاثنين".

ويصعد متصدر المجموعة إلى البطولة، ويتأهل 2 فقط من أصحاب المركز الثاني في سباق المجموعات.

ويلعب منتخب مصر مع نيجيريا وتنزانيا وتشاد.

لا تنسوا 2006

وعن المجموعة التونسية، التي تضم توجو وليبيريا وجيبوتي تحدث السنوسي لـFilGoal.com.

وقال السنوسي: "المجموعة تبدو سهلة نظريا، لكن الأمور تختلف في الملعب.

وأردف "توجو تعاني نعم، لكن لا تنسوا أن جيل ليس ببعيد تأهل إلى أمم إفريقيا 2006".

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