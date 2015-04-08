محكمة جنح مصر القديمة تقضى ببراءة 4 متهمين بابتزاز دكتورة طب بديل

قضت محكمة جنح مصر القديمة بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الأربعاء، ببراءة 4 أشخاص متهمين بابتزاز دكتورة الطب البديل بمنطقة مصر القديمة.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما ذهبت سيدة تدعى شادية وابنتها أمل إلى عيادة دكتورة الطب البديل الأعشاب "عبير ا"، بغرض الكشف على إحداهما، ثم تركت الفتاة والدتها، وأسرعت إلى قسم شرطة مصر القديمة وأبلغت بأن هناك طبيبة تحجز أمها داخل العيادة، وبالفعل اصطحبها أحد الضباط وعدد من أفراد الأمن إلى مكان الواقعة، وفوجئوا بأن "شادية" جالسة فى تلك العيادة منتظرة دورها فى الكشف عليها. فأخذت قوات الأمن الفتاة ووالدتها إلى القسم، وتحرر محضر رقم 3205 لسنة 2015.

واعترفت المتهمتان بأنهما سبق وأن ذهبا إلى تلك الدكتورة وحصلت منهما على مبالغ مالية، للكشف على الأم شادية منذ عدة شهور دون أى تحسن فى حالتها الصحية، كما أنها صرفت الكثير من الأدوية التى كانت تكتبها لها.

وعقب إجراء التحريات التى أكدت تحريض كل من "ش.س" و"م.س" للبنت ووالدتها لتنفيذ تلك الخطة لابتزاز الدكتورة، تم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وأمر عبد الحميد الفقى وكيل نيابة مصر القديمة، بحبس 4 متهمين على ذمة التحقيقات 4 أيام، وأحال المستشار تامر العربى رئيس نيابة مصر القديمة، سيدة وابنتها، ورجلين، لاتهامهم جميعا بابتزاز دكتورة طب بديل إلى المحاكمة الجنائية.