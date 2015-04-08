أخبار عاجلة

الأطباء: نخشى خصخصة المستشفيات الحكومية بسبب قانون التأمين الصحي -
فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار» -
بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي -
مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع إبراهيم حسن في مطار القاهرة قبل السفر لمواجهة فريق كمبالا سيتي -
مساء الأنوار: بعثة المصري تغادر القاهرة استعداداً لمواجهة كمبالا سيتي الأوغندي -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى -
سحر نصر: حريصون على أن تكون مصر جاذبة للاستثمار -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: الرئيس يبذل مجهود شاق يتابعه العالم كله والصحف العالمية تنقل ذلك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

محكمة جنح مصر القديمة تقضى ببراءة 4 متهمين بابتزاز دكتورة طب بديل

Google+ Print
محكمة جنح مصر القديمة تقضى ببراءة 4 متهمين بابتزاز دكتورة طب بديل محكمة جنح مصر القديمة تقضى ببراءة 4 متهمين بابتزاز دكتورة طب بديل
قضت محكمة جنح القديمة بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الأربعاء، ببراءة 4 أشخاص متهمين بابتزاز دكتورة الطب البديل بمنطقة مصر القديمة.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما ذهبت سيدة تدعى شادية وابنتها أمل إلى عيادة دكتورة الطب البديل الأعشاب "عبير ا"، بغرض الكشف على إحداهما، ثم تركت الفتاة والدتها، وأسرعت إلى قسم شرطة مصر القديمة وأبلغت بأن هناك طبيبة تحجز أمها داخل العيادة، وبالفعل اصطحبها أحد الضباط وعدد من أفراد الأمن إلى مكان الواقعة، وفوجئوا بأن "شادية" جالسة فى تلك العيادة منتظرة دورها فى الكشف عليها. فأخذت قوات الأمن الفتاة ووالدتها إلى القسم، وتحرر محضر رقم 3205 لسنة 2015.

واعترفت المتهمتان بأنهما سبق وأن ذهبا إلى تلك الدكتورة وحصلت منهما على مبالغ مالية، للكشف على الأم شادية منذ عدة شهور دون أى تحسن فى حالتها الصحية، كما أنها صرفت الكثير من الأدوية التى كانت تكتبها لها.

وعقب إجراء التحريات التى أكدت تحريض كل من "ش.س" و"م.س" للبنت ووالدتها لتنفيذ تلك الخطة لابتزاز الدكتورة، تم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وأمر عبد الحميد الفقى وكيل نيابة مصر القديمة، بحبس 4 متهمين على ذمة التحقيقات 4 أيام، وأحال المستشار تامر العربى رئيس نيابة مصر القديمة، سيدة وابنتها، ورجلين، لاتهامهم جميعا بابتزاز دكتورة طب بديل إلى المحاكمة الجنائية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة

مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة

مساء الأنوار: بعثة المصري تغادر القاهرة استعداداً لمواجهة كمبالا سيتي الأوغندي

مساء الأنوار: بعثة المصري تغادر القاهرة استعداداً لمواجهة كمبالا سيتي الأوغندي

مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى

مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى

سحر نصر: حريصون على أن تكون مصر جاذبة للاستثمار

سحر نصر: حريصون على أن تكون مصر جاذبة للاستثمار