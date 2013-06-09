الجمعة : يوما علميا لمنتدى أطباء الكبد والجهاز الهضمى بالفيوم

يعقد منتدى أطباء الكبد والجهاز الهضمي بالفيوم يوم الجمعة 14يونيو الحالي يوما علميا موسعا لأطباء الفيوم في اللقاء العشرين وذلك بمناسبة تشغيل وبدء العمل بمركز علاج الفيروس الكبدي ( سي ) بمستشفى الفيوم العام والذي يتبع اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية بوزارة الصحة ويخضع للإشراف الجامعي لقسم الكبد بكلية الطب بجامعة الفيوم برئاسة الدكتور أحمد علي جمعة رئيس وحدة الكبد والمتوطنة بطب الفيوم .

وصرح الدكتور مصطفى حمدي بكر استشاري الكبد والمناظير بمستشفى الفيوم العام ومدير المركز الجديد أن المركز يخدم جميع مواطني الفيوم المصابين بفيروس ( سي ) الذين لا يتمتعون بالتأمين الصحي حيث سيتم علاجهم بعقار الانترفيرون طويل المفعول بالمجان لمدة عام كامل عن طريق استخراج قرار بالعلاج علي نفقة الدولة من وزارة الصحة طبقا لبروتوكولات العلاج المتعارف عليها عالميا .

يستضيف منتدى أطباء الكبد والجهاز الهضمي بالفيوم برئاسة الدكتور محمد عبد الوهاب الإبجيجي في هذا اللقاء العلمي عالم الكبد الدكتور جمال عصمت أستاذ الكبد بطب القاهرة ونائب رئيس جامعة القاهرة والرئيس الأسبق للاتحاد العالمي للكبد الذي يلقي محاضرة عن علاج فيروس ( سي).

يذكر أن الدكتور جمال عصمت هو المشرف العلمي على مراكز علاج فيروس ( سي ) المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية وهو حائز علي جائزة الدولة التقديرية في العلوم الطبية عام 2010 وقد كرمه الدكتورمحمد مرسي رئيس الجمهورية خلال الاحتفال بيوم العلم الذي أقيم في أبريل 2013 وحرص الرئيس خلال تكريمه علي إبراز دوره الطبي البارز وأصر على اصطحابه أمام المنصة وقال للحاضرين إنه طبيبه الخاص الذي كان مشرفا على علاجه .