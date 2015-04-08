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تأجيل محاكمة 73 متهما باقتحام وحرق كنيسة كرداسة إلى 12 أبريل

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تأجيل محاكمة 73 متهما باقتحام وحرق كنيسة كرداسة إلى 12 أبريل تأجيل محاكمة 73 متهما باقتحام وحرق كنيسة كرداسة إلى 12 أبريل

>أجلت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين ياسر ياسين وعبد الرحمن صفوت الحسينى بحضور محمد على الله وكيل نيابة كرداسة وأمانة سر أحمد صبحى، تأجيل اليوم محاكمة 73 إخوانيًا متهمين بحرق كنيسة فى كرداسة إلى 12 أبريل الجارى لاستكمال المرافعة مع استمرار حبس المتهمين.

وقبل قرار التأجيل استدعت المحكمة المتهم التاسع محمد حسن لسؤاله عن قبوله لطلب دفاعه برد هيئة المحكمة، فرد بعدم معرفته بالمعنى القانونى للرد ثم سمحت له المحكمة بالتشاور مع محاميه وبعدها قرر المتهم قبول طلب الدفاع .

كان المستشار أحمد البقلى المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة، أحال أوراق 73 متهمًا إخوانيًا وجهاديًا إلى محكمة الجنايات بالجيزة، لتورطهم فى حريق كفر حكيم بكرداسة، يوم 14 أغسطس 2013، بالتزامن مع مجزرة قتل 11 ضابطًا ومجندًا من بينهم مأمور مركز كرداسة، وطالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة عليهم، وفقًا لقانون العقوبات ومواد الإرهاب لإضرامهم عمدًا النيران فى الكنيسة، وترويع المواطنين الآمنين واستخدام القوة المسلحة ضدهم.

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مصر 365