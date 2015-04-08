إخلاء سبيل محام متهم بالتحريض على التظاهر فى عين شمس

قررت محكمة جنح مستأنف عين شمس، برئاسة المستشار حسام رياض، المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة الإبتدائية، اليوم، إخلاء سبيل "رجب.م" عضو نقابة المحامين، بضمان محل إقامته، فى واقعة اتهامه بالتحريض على مظاهرات الإخوان بمنطقة عين شمس.

كانت مأمورية من جهاز الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة، وقسم شرطة عين شمس استهدفت مسكن المحامى "رجب.م.م"، عقب صدور قرار من النيابة العامة بضبطه وإحضاره لاتهامه بالتحريض على مظاهرات الإخوان وأنصار الرئيس المعزول وضبطته وحزت كمية من الكمامات ومطبوعات لشعار "رابعة" ورسائل على هاتفه تحوى نصوصا تحريضية على التظاهر والاعتداء على الأجهزة الأمنية وباستجوابه أنكر المتهم ما نسب إليه إلا أن تحريات الأمن الوطنى أكدت تورطه فى التحريض وارتكاب أحداث العنف.