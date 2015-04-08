محافظ القاهرة يشهد إخلاء المناطق الخطرة من منطقة الرزاز بالدويقة

شهد الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة، أعمال إخلاء ونقل سكان المناطق الخطرة من منطقة الرزاز بالدويقة والتي بدأت اعتباراً من مساء أمس الاثنين بإزالة عدد من العقارات لتمهيد طرق لادخال المعدات الثقيلة لاستكمال أعمال الإزالة.

وأشار المحافظ إلى أن المنطقة المستهدفة للإخلاء ونقل السكان لمساكن آمنة تمثل منطقة خطورة داهمة بناء على توصيات اللجنة العلمية وتضم شوارع محمد أحمد هاشم وعلي البنا ، ومحمد عامر ، وأمير المؤمنين ، وقد تم حصر الاسر الموجودة بها حيث تبلغ حوالي 1050 أسرة.

وعقد المحافظ عدد من اللقاءات معهم لتوضيح خطورة المنطقة وتوفير وحدات سكنية لهم بمدينة 6 أكتوبر المتاحة حالياً ، وتخييرهم بين استخدامها كسكن دائم لهم أو مؤقت لحين الانتهاء من مشروع الأسمرات بالمقطم والذي يضم أكثر من خمسة آلاف وحدة سكنية مزمع الانتهاء منه خلال ثمانية أشهر، كذلك تم عرض توفير بدل نقدي لمن يرغب لايجار مسكن مؤقت بمعرفتهم لحين تسليمهم وحداتهم بمشروع المقطم.

وأضاف المحافظ بأنه تم نقل حوالي 450 أسرة خلال الشهر الماضي إلى مدينة 6 أكتوبر مع تيسير توفير الخدمات لهم من نقل التلاميذ إلى مدارس قريبة من سكنهم الجديد مع ربط 6 أكتوبر بميدان السيدة عائشة بخطوط أتوبيس .

وأكد المحافظ بأن العمل جاري للانتهاء من هذه المنطقة بالكامل والتي تمثل خطورة على حياة المواطنين المقيمين بها وأنه لا هدف من النقل سوى الحفاظ على أرواح المواطنين بها سواء أعلى الهضبة أو أسفلها ، وأنه تم التنبيه نحو قطع المرافق لاستكمال أعمال الازالة دون عوائق.

وأشار إلى أن المحافظة تقوم بتوفير المعدات اللازمة للهدم مع أتوبيسات لنقل المواطنين وسيارات لنقل الأمتعة ، وفور انتهاء أعمال الازالة سيتم التحفظ على الاراضي المخلاة وعدم السماح قطعياً بأي بناء جديد عليها لحين إعادة تخطيطها واستغلالها الإستغلال الأمثل .

ورافق المحافظ اللواء محمد أيمن نائب المحافظ للمنطقة الغربية ، ومحمد نور رئيس حي منشأة ناصر ، والمهندس حافظ السعيد رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة .