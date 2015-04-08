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تفكيك عبوة هيكلية بمحطة قطار فرعية بالإسماعيلية

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تفكيك عبوة هيكلية بمحطة قطار فرعية بالإسماعيلية تفكيك عبوة هيكلية بمحطة قطار فرعية بالإسماعيلية
قال مصدر أمنى بمديرية أمن الإسماعيلية، إن ضباط قسم المفرقعات بالمديرية فككوا عبوتين هيكليتين على رصيف محطة قطار الشيخ زايد الفرعية بالإسماعيلية.

وأضاف المصدر، أن بلاغا ورد لإدارة الحماية المدنية بوجود جسم غريب على رصيف محطة الشيخ زايد الفرعية مشكوك فى كونه يحوى مواد متفجرة.

وقال المصدر، إن مفتشى المفرقعات تعاملوا مع العبوات واتضح بعد تفكيكها أنها عبارة عن ماسورتين بطول 30 سم مغلقة بإحكام ويخرج من طرفيها أسلاك كهربائية موصولة ببطارية ولوحة إلكترونية ولمبة بيان ومعين للتفجير عن بعد وداخلها مواد غير معلومة، ونقل مفتشو المفرقعات المواد بداخل العبوات للمعمل الفنى لتحليلها.

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مصر 365