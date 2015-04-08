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الإسكندرية تشهد تتويج السلوفينية "باتريشيا باكلار" ملكة جمال الأرض لعام 2015

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الإسكندرية تشهد تتويج السلوفينية "باتريشيا باكلار" ملكة جمال الأرض لعام 2015 الإسكندرية تشهد تتويج السلوفينية "باتريشيا باكلار" ملكة جمال الأرض لعام 2015
توجت "باتريشيا باكلار" من دولة سلوفينيا "ملكة جمال للأرض" لعام 2015، فى احتفالية عالمية شاركت فيها متسابقات من 8 دول هى " نيبال، فيجى، سلوفينيا، بريطانيا، ، هولندا، تشيلى، المكسيك" واحتضنتها مدينة الإسكندرية "عروس البحر المتوسط ."

أقيمت الاحتفالية لتوجيه رسالة عالمية شعارها "أنقذوا الأرض" وتنشيط السياحة المصرية وانطلقت من أحد الفنادق الكبرى بالإسكندرية، وجاءت تحت رعاية كل من وزارة السياحة ممثلة فى الهيئة العامة لتنشيط السياحة ووزارة الطيران.

وشهد الحفل حشدا من الشخصيات العامة وأعضاء السلك الدبلوماسى بالإسكندرية ووكيل أول وزارة السياحة بالإسكندرية الأستاذة عزة إبراهيم، ولفيف من الشخصيات العامة والرعاة لهذا الحدث من محافظة الإسكندرية.

نظم الاحتفالية منظمة "أنقذوا الأرض" برئاسة الدكتورة "آمال رزق" وكان الراعى الرئيسى لها "مجموعة شركات ستانلى" وضمت لجنة التحكيم نخبة من الخبراء منهم الدكتور هانى أبو النجا (خبير التغذية) وشهيرة وهدان وإنجى صقر(خبيرة التجميل).

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مصر 365

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