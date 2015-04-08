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التحفظ على مبيدات حشرية ومستحضرات تجميل قبل تهريبها إلى داخل البلاد

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التحفظ على مبيدات حشرية ومستحضرات تجميل قبل تهريبها إلى داخل البلاد التحفظ على مبيدات حشرية ومستحضرات تجميل قبل تهريبها إلى داخل البلاد
قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ على كمية كبيرة من المبيدات الحشرية ومستحضرات التجميل مجهولة المصدر وغير المسجلة بوزارة الصحة، تم ضبطها قبل تهريبها إلى داخل البلاد.

وكانت المعلومات التى وردت إلى مدير مباحث ميناء الإسكندرية، اللواء هانى شاكر، قد أفادت ورود حاوية من الصين بداخلها مشمول رسالة "نجيل صناعى" لصالح إحدى الشركات.

وكشفت التحريات، التى قام بها العقيد أيمن شمسية رئيس مباحث الأموال العامة بميناء الإسكندرية، عن إخفاء كميات كبيرة من المبيدات الحشرية ومستحضرات التجميل مجهولة المصدر وغير المسجلة بوزارة الصحة والتى تعد من النفايات الخطرة، والمحظور استيرادها بين مشمول الرسالة.
>وتم ضبط حاوية بالاشتراك مع رجال الجمارك بعد تقنين الإجراءات وعرض المعلومات على اللواء أكرم عيد مدير شرطة ميناء الإسكندرية، وضبط بداخلها حوالى 450 ألف عبوة مبيدات حشرية ومستحضرات تجميل، أمرت النيابة العامة بالتحفظ عليها واستدعاء مستورد الرسالة لسؤاله حول الواقعة.

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مصر 365