"صافيناز" تؤسس شركة إنتاج فنى بمصر للحصول على الإقامة

أكد مصدر أمنى بمصلحة الجوازات والهجرة والجنسية، أنه حتى الآن لم يتم الموافقة على طلب تجديد إقامة الراقصة صافيناز من سياحة إلى زواج.

وأشار المصدر فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه بعد إنهاء الإجراءات بالمصلحة تم إرسال أوراق الراقصة إلى جهاز الأمن الوطنى حتى يفيد بالموافقة من عدمه على الطلب.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الراقصة صافيناز توجهت إلى وزارة الاستثمار وأسست تحت مسمى "شركة عروس البحر للإنتاج الفنى والسينمائى"، حتى تتمكن من الحصول على تجديد إقامتها بعد فشلها فى الحصول على إقامتها بالزواج من رجل أعمل صاحب شركة سيارات.

وأوضح أن محامى الراقصة توجه اليوم إلى مصلحة الجوازات لتقديم أوراق موكلتة لطلب الإقامة كمستثمرة وصاحبة شركة.

يذكر أن الراقصة صافيناز حضرت إلى مجمع التحرير فى وقت سابق، لتجديد إقامتها بمصر وتغييرها من سياحة إلى إقامة زواج بعد زواجها من مصرى صاحب شركة سياحة بعقد عرفى موثق بالشهر العقارى، وذلك لانتهاء فترة إقامتها فى مصر ولعدم ملاحقتها خاصة بعد أزمتها الأخيرة، وحضرت الفنانة بصحبة ثلاثة رجال إلى المجمع، وكانت ترتدى ملابس عادية ونظارة لعدم لفت الأنظار.

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