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جنايات أسيوط تؤجل محاكمة 163 متهم في أحداث “الدابودية” و”الهلايل” لجلسة غدًا

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جنايات أسيوط تؤجل محاكمة 163 متهم في أحداث “الدابودية” و”الهلايل” لجلسة غدًا جنايات أسيوط تؤجل محاكمة 163 متهم في أحداث “الدابودية” و”الهلايل” لجلسة غدًا


> أجلت محكمة جنايات أسيوط، برئاسة المستشار عادل عبد العال عبد الكريم، وعضوية المستشارين معتز عبد الرحمن، وياسر قطب، وأمانة سر رمضان عرابي، وفتحي حسين، وأحمد عمر، محاكمة 163 متهم في أحداث الدابودية، والهلايل، لجلسة صباح غدًا.

لحضور المتهم علاء جلال الدين عبد الصمد من محبسه، ولسماع باقي شهود الإثبات جميعًا.

وسمحت للدفاع بالإطلاع على تقرير الطب الشرعي الواردة بجلسة اليوم، مع إستمرار حبس المتهمين .

و أستدعى المستشار عادل عبد العال، رئيس المحكمة، دفاع المتهمين إلى غرفة المداولة بعد وقوع مشادات بين الدفاع وهيئة المحكمة، على خلفية إصرار الدفاع سماع شهود الإثبات وبعدها تم تاجيل القضية .

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