تأييد حبس 32 طالبًا بالحبس من 3 إلى 10 سنوات في أحداث المنصورة

أيدت محكمة النقض، برئاسة المستشار أحمد عبدالقوي، اليوم الأحكام الصادرة من محكمة جنايات المنصورة بمعاقبة 32 طالبا في أحداث العنف، بعقوبات تتراوح بين السجن من 10 إلى 3 سنوات، وقررت المحكمة إعادة محاكمة طالبين من جديد، وهم عبدالله سلطان وخالد محمود.

واستمعت لمرافعة الدفاع الذي أكد على أن حكم محكمة الجنايات شابه العوار، ومنها الخطأ في تطبيق القانون، والفساد في الاستدلال، والقصور في التسبيب، اضافة إلى انعدام ولاية محكمة الجنايات لنظر القضية، لأنها تشكلت بعد توزيع القضايا، بمعرفة الجمعية العمومية لمحكمة استئناف المنصورة بالمخالفة للقانون.