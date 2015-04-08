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الجابون تفوز بتنظيم كأس أمم 2017

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الجابون تفوز بتنظيم كأس أمم 2017 الجابون تفوز بتنظيم كأس أمم 2017

فازت الجابون بتنظيم كأس أمم إفريقيا 2017 متفوقة على أبرز منافسيها، الجزائر.

الجزائر وغانا والجابون كانوا يتسابقون على شرف تنظيم البطولة، ومصر كانت تقف في صف الدولة العربية الشقيقة.

لكن في النهاية فازت الجابون، لتستقبل البطولة.

التصفيات سيتم فيها تقسيم 52 منتخبا إلى 4 فئات بحسب تصنيف الكاف.. وتشارك الدولة المنظمة في التصفيات.

في حال التساوي بين أكثر من منتخب في عدد النقاط في تصنيف الكاف، ستكون الأولوية للفرق التي حققت نتائجا أفضل في بطولات كأس الأمم الأخيرة.

وستشارك الدولة المنظمة لكأس الأمم 2017 في التصفيات بشكل عادي، دون أن تؤثر نتائجها على حسابات التأهل في المجموعة التي سيتأهل متصدرها إلى كأس الأمم.

الدولة المنظمة لن يتم تضمينها في التصنيف.

وعلى هذا الأساس، فإذا كانت الدولة المنظمة من ضمن منتخبات التصنيف الأول سيتم تصعيد أول فريق من التصنيف الثاني للأول بدلا منها، ومن ثم يصعد أول فريق من التصنيف الثالث للتصنيف الثاني وأول فريق من التصنيف الرابع للتصنيف الثالث.

ويتأهل للبطولة الأول من كل مجموعة وأفضل منتخبين يحتلان المركز الثاني في كل المجموعات باستثناء المجموعة التي تضم الدولة المنظمة.

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فيديو اليوم السابع