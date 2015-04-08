علماء يتوصلون إلى تجديد خلايا العضلات القلبية من خلال تحفيز هرمونى

نجح فريق من العلماء فى تنشيط نمو الخلايا العضلية القلبية فى عدد من فئران التجارب من خلال تحفيز هرمونى، وهو ما يفتح إمكانية العلاجات الجديدة التالية للسكتة الدماغية.

وقال ريتشارد هارفى من جامعة "نيو ساوث ويلز" ومعهد أبحاث القلب الأمريكى، أن فريق البحث كان قادرا على زيادة أعداد الخلايا العضلية للقلب بنسبة تصل إلى 45% بعد إصابته بأزمة قلبية.

ويرى الباحثون أن هذا النجاح يعد خطوة نحو إصلاح القلوب التالفة، لتتجدد ذاتيا، على عكس خلايا الدم لدى الإنسان، موضحين أن تقسيم خلية فى القلب يأتى تقريبا إلى طريق مسدود بعد الولادة، مما يعنى أن القلب يمكن أن يتجدد تماما فى حالة تلف فى وقت لاحق من الحياة قريبا.

وأظهرت دراسات أخرى أجريت فى السابق فى هذا المجال خلايا قلب يجرى تجددها، لكن فقط عند مستويات ضعيفة.

وركز العلماء على نظام الإشارات القلب وتدخل هرمون "ينروجلين"، بحيث يعمل على تجدد خلايا عضلات القلب وتحفيزها على النمو مرة أخرى.