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إضراب عمال اليومية بمستشفى بني مزار بالمنيا اعتراضًا على وقف مرتباتهم

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إضراب عمال اليومية بمستشفى بني مزار بالمنيا اعتراضًا على وقف مرتباتهم إضراب عمال اليومية بمستشفى بني مزار بالمنيا اعتراضًا على وقف مرتباتهم

أرشيفية

دخل 25 شخصًا من العاملين بمستشفى بني مزار، في إضراب عن العمل والطعام بالمستشفي، بعد قيام وزارة المالية بوقف مرتباتهم، وإلغاء التعاقد معهم بعد مرور 3 سنوات على عملهم بالمستشفى.

حيث أوضح العمال إنهم فوجئوا بتوقف مرتباتهم من إدارة الحسابات، بناءً على منشور من وزارة المالية.

من جانبه قال الدكتور نصيف الحناوي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إنه شخصيًا متعاطف مع هؤلاء العمال، ويبذل كل الجهد مع وزارة المالية لحل مشكلتهم.

أضاف وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن العمال المضربين يعملون بالمستشفي بنظام اليومية، أو السركي منذ عام 2012، وأنا تسلمت مهمتي منذ شهرين فقط،  ووزارة المالية لا تعترف بهذا النظام، وبالتالي قامت بوقف مرتبتاتهم .

أضاف، المستشفي في حاجة ماسة لهؤلاء العمال المضربين، وقمت بتشكيل لجنة لحل ازمتهم ومخاطبة المالية بذلك .

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أونا