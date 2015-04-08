إضراب العاملون بغاز مصر بالمنوفية لتعديل الترقيات وصرف الأرباح

أضرب المئات من العمال والإداريين بشركة غاز مصر- بالمنوفية- صباح اليوم، الاربعاء، عن العمل بمقر الشركة بشبين الكوم، للمطالبة بتعديل لائحة الترقيات الأساسية، وتعديل صرف الأرباح السنوية مثل العام السابق 35 شهر و10 أيام، وليس تحديد مكافأة ثابتة لكل العاملين، كما أقرت الجمعية العمومية للشركة.

وقال العاملون أن تعديل لائحة الترقيات الأساسية في مارس 2011، أدت الى تأخير الجدول الزمني للترقيات نحو 8 سنوات، مما يؤثر على حالة العاملين المادية وإخفاء اللائحة عن العمال.

وأوضح فتحى عبد العزيز، عضو اللجنة النقابية، أن مطالب العاملين تتلخص فى وضع جدول زمنى للترقيات بالشركة، وتطبيق مدة الخدمة العسكرية لسنوات العمل، وتسوية المؤهلات فوق المتوسط بالمعاهد، وتطبيق بدل المخاطر على العاملين المستحقين، وتفعيل صندوق الزمالة.

وأضاف، أنه سيتم إجتماع طارىء يوم الخميس القادم، لمناقشة لائحة العاملين بالشركة، وتفعيل البنود الغير مطبقة بحضور النقابة العامة للبترول، و مجلس إدارة الشركة القابضة، وأعضاء اللجنة النقابية للشركة .

وأكد عضو اللجنة النقابية، أن الشركة حققت فى العام المالى 2014 – 2015 أكثر من عدد العملاء المستهدف، بتوصيل 240 ألف عميل جديد، والمستهدف 200 ألف عميل.

مشيرًا إلى أن الأداء الفنى للعاملين أعلى من العام الماضى، ويستحقون صرف الأرباح البالغة 35 شهر و10 ايام، مثل أى شركة بقطاع البترول.

وطالب المعتصمون الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة التدخل لحل الأزمة، وإعادة الحقوق إلي أصحابها، من أجل الوصول للعدالة الاجتماعية الحقيقية، التي قامت من أجلها ثورات عديدة وراح ضحيتها العديد من الاشخاص.