بشرى لكبار السن.. علماء يتوصلون إلى علاج جديد لخرف الشيخوخة

فى بارقة أمل جديدة لمرضى خرف الشيخوخة، توصل فريق من العلماء إلى آلية جديدة لتحفيز خلايا المخ بكميات ضئيلة من الكهرباء لتعزيز نمو خلايا لمخ الجديدة وتحسين مستوى الذاكرة على المديين القصير والطويل.

وتعرف التقنية الجديدة باسم "التحفيز العميق للمخ"، يتم خلالها استخدام الإجراء العلاجى لإرسال نبضات كهربائية إلى مناطق معينة من المخ بالفعل، وفى بعض أجزاء المختلفة للحالات العصبية مثل الهزات أو خلل التوتر، الذى يتميز بتقلصات العضلات اللاإرادية والتشنجات.

وشدد العلماء على أن النتائج التى تم التوصل إليها -والمنشورة فى العدد الأخير من مجلة "فايبر" العلمية- تظهر بوضوح إمكانات تعزيز نمو خلايا المخ باستخدام التحفيز العميق للمخ، حيث يمكن لنحو 60% من المرضى الذين لا يستجيبون لمضادات الاكتئاب العادية، الاستفادة من هذة التقنية العلاجية الجديدة، وهو ما يفتح أبوابا جديدة لخيارات علاج أكثر فعالية.

وأوضح الباحثون إمكانية تحفيز التقنية الجديدة للخلايا العصبية المتواجدة فى الجزء الأمامى من المخ والتى تشارك فى الحفاظ على كفاءة الذاكرة باستخدام كميات ضيلة من الكهرباء، وهو ما يعمل على تقليل القلق، والاكتئاب وتعزيز قدرات التعلم وتشكيل الذاكرة الكلية والاحتفاظ بها.