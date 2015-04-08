7 فوائد للزعتر أهمها تنظيم ضغط الدم والوقاية من حب الشباب

تعرف على عناصر الزعتر

فوائد الزعتر

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أخصائى تغذية: الزعتر والروزمارى للوقاية من مرض السكر

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الزعتر من النباتات الهامة ذات اللون الأخضر والتى تحتوى على العديد من الفوائد الصحية.>وفى هذا السياق، يشير الدكتور محمد حلمى استشارى السمنة والنحافة، أن الزعتر يحتوى على العديد من الفيتامينات التى يحتاجها الجسم، كفيتامين "أ و ج"، وبعض العناصر الغذائية الهامة كالحديد والمغنسيوم والكالسيوم والبوتاسيوم.>ويقدم استشارى السمنة والنحافة، بعض فوائد الزعتر لجسم الإنسان ومنها:>1- ينصح بوضع الزعتر أثناء الطهى فى الطعام، وخاصة لأصحاب الضغط المرتفع، حيث إنه يساعد على تنظيم نسبة الضغط فى الدم.>2- لمن يعانى من أمراض الشتاء، عليك أخذ ملعقة من زيت الزعتر على الريق، حيث إنه يحد من مضاعفات هذه الأمراض ويخلصك من السعال والبلغم، وهذا يشير إلى أنه يقوى الجهاز المناعى للجسم.>3- يحتوى الزعتر على مادة "كارفاكول" التى تزيد من شعور الفرد بالراحة النفسية وقلة التوتر.>4- الزعتر يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، التى تحد من الاصابة بالسرطان.>5- يساعد زيت الزعتر على علاج والتخلص من حب الشباب.>6- وضع زيت الزعتر يحد من تساقط الشعر.>7- يسكن آلام العظام والبطن.

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